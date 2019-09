College B&W van de gemeente SWF loopt in 2020 mee tijdens volgende Samenloop

Sneek- Voor zo’n 75 belangstellenden vond vanmiddag de kick off van de Samenloop voor Hoop 2020 in de Zuiderkerk van Sneek plaats. Namens de gemeente SWF nam wethouder Erik Faber plaats op de paarse bank om geïnterviewd te worden. De wethouder vertelde niet alleen een emotioneel verhaal over zijn ervaringen met kanker, maar zei ook toe dat het college van B&W bij de volgende loop, op 27 september 2020, actief mee zal doen. Die toezegging deed oud-huisarts Bogstra ook: “Samen met oud-dokters en een spandoek dat wij de KWF steunen!”

Andere persoonlijke verhalen op de bank waren die van kaakchirurg Hans Seydell en Sneker ondernemer Ko Otte.

Voorzitter Ale Bok en zijn side kick Kees Poiesz hielden een enthousiast verhaal over alle activiteiten die volgend jaar op stapel staan tijdens de tweede Samenloop in Sneek. “Plannen maken is niet zo moeilijk, plannen realiseren is veel moeilijker. Daarom willen wij jullie vanmiddag een rugzakje met info meegeven en we zouden het fijn vinden wanneer jullie dat met anderen willen delen. Het zal zeker geen wedstrijd worden om het bedrag (twee ton, red.) van de vorige keer te overtreffen.”

Het werd vanmiddag absoluut geen trieste bijeenkomst, veel eerder eentje van hoop waarin mensen zich gedragen voelen door anderen. Er was muziek van CeCe en Lisanne Spaander, een jonge ervaringsdeskundige en tegenwoordig ambassadrice van het KWF, zong o.a. het prachtige Vechtersbaas.

“Droom, durf, doen en deel, vier het leven om je heen”, hield Lisanne de kerkzaal voor. Dat was ook de boodschap die pastoor Peter van der Weide en dominee Wouter Bandstra meegaven: ”Dat mensen zich gedragen voelen is goed voor iedereen, daar heerst de Liefde!”

Maarten van der Weijden heeft inmiddels toezegging gedaan dat hij volgend jaar opnieuw naar Sneek zal komen om er te gaan zwemmen tijdens de Samenloop.