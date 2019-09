Nog enkele plaatsten vrij voor Pink Ribbon Bingo Van der Valk

Sneek-Anita Boonstra en Cindy de Vries – Neyens ambassadrices en regiocoördinator voor Friesland, Drenthe en Groningen van Pink Ribbon organiseren op 4 oktober de tweede Pink Stiletto & Bubbels Bingo. De meeste kennen Cindy de Vries-Neyens van de Samenloop voor Hoop van Sneek ook Anita is geen onbekende meer in Sneek en zet haar al ruim 8 jaar in voor Pink Ribbon. Op vrijdag 4 oktober organiseren zij dus de tweede Pink Stiletto & Bubbels Bingo in Sneek. Met als doel aandacht te vragen voor borstkanker en een mooi bedrag voor Pink Ribbon op te halen. Deze avond willen ze 300 dames in een toutch of Pink bij elkaar krijgen voor dit mooie doel.

De deelnemende dames worden voorzien van een welkomstdrankje een consumptie en hapjes gedurende de hele avond. Er worden vijf rondes gespeeld per ronde drie bingo`s en een losse verloting. De kosten zijn € 25. Het vindt plaats bij Van der Valk in Sneek. Start is om 19:30 uur tot 22:30 uur.

Het duo krijgt regelmatig de vraag of bedrijven ook een bijdrage kunnen doen aan de hand van een vrijwillige donatie. Via de fb-pagina zijn alle donaties van bedrijven en particulieren die de actie een warm hart toe dragen welkom.

De facebookpagina is:

https://www.facebook.com/PinkStilettoBubbelsBingo

Tickets bestellen kan via: https://www.ticketkantoor.nl/shop/pinkbingo2