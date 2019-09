Vrijdag Kick-off SamenLoop voor Hoop Sneek-Súdwest-Fryslân 2020

Sneek- In 2016 werd de eerste SamenLoop voor Hoop Sneek-SWF gehouden. Het werd een groot succes met een opbrengst van €200.000 voor kankerbestrijding. Vrijdag a.s. 27 september, exact 364 dagen voor de start van de SamenLoop voor Hoop Sneek-SWF 2020 is de kick-off voor de SamenLoop SWF-2020. Iedereen is welkom: teams, vrijwilligers, omwonenden, sponsors en andere betrokkenen!

Het programma ziet er als volgt uit:

16.30 inloop met koffie en thee met live Muziek band CeCe van Peter Miedema

Aanvang programma 17.00

Lennart Rodenhuis komt met een compilatie film van de samenloop 2016

Opening door Kees Poiesz en Ale Bok

Blokje A

10 min eerste gesprek met Henk van der Veer met oud huisarts Willem Bogtstra

Lisanne Spaander met twee of drie liedjes.

Dominee Wouter Bandstra met een gedachtenspinsel

Korte interviews met commissie voorzitters door Kees en Ale

Blokje B

Tweede gesprek met Henk en Sneker ondernemer Ko Otte

Muzikale invulling Peter Miedema zn band CeCe

Bijzonder acties bespreken zoals het gala en de Rooftop Party

Vier korte interviews met commissie voorzitters, door Kees en Ale

Blokje C

Derde gesprek met Henk samen met kaak chirurg Hans Seydell

Tweede optreden van Lisanne Spaander

Gerhard Pietersma komt vertellen over de Alfred Pietersma Memorial en over zijn idee om wat te gaan doen met Maarten vd Weiden en de SKS skûtsjes

Vier korte interviews met commissie voorzitters door Kees en Ale

Blokje D

Vierde gesprek met Henk en wethouder Faber van de gemeente SWF

Pastoor Peter van der Wijden met een gedachtenspinsel

Afsluiting door Kees Poiesz en Ale Bok

Band CeCe zal nog een of twee pakkende nummers spelen .

Het programma duurt 1 uur en 45 minuten

Waar? Zuiderkerk aan de Rienck Bockemakade 7 in Sneek.

Wanneer? Vrijdagmiddag 27 september 2019.

Hoe laat? Aanvang 17.00 uur (inloop 16.30 uur).