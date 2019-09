Kick-off SamenLoop voor Hoop Sneek-Súdwest-Fryslân 2020

Sneek- In 2016 werd de eerste SamenLoop voor Hoop Sneek- Súdwest-Fryslân gehouden op het Veemarktplein in Sneek. Teams uit de gehele gemeente namen deel aan dit evenement. Het werd een daverend succes met een opbrengst van € 200.000,00. Geïnspireerd op dit resultaat organiseert het SamenLoop Sneek-SWF-comité op vrijdag 25 en zaterdag 26 september 2020 een nieuwe SamenLoop voor Hoop.

De SamenLoop voor Hoop is een 24 uurs wandelestafette (voor teams) waarmee geld voor kankeronderzoek wordt ingezameld. Deze 24 uur staan symbool voor de voortdurende strijd die een kankerpatiënt moet leveren. Tijdens de SamenLoop gebeurt er van alles: indrukwekkende ceremoniën, een braderie, muziek, amusement en veel andere activiteiten. Gedurende de SamenLoop wordt er stilgestaan bij kanker maar wordt vooral het leven gevierd.

Het SamenLoop Sneek-SWF-comité wil iedereen graag nu al op de hoogte brengen van onze plannen en enthousiast maken voor dit geweldige evenement.

Exact 364 dagen voor de start van de SamenLoop voor Hoop Sneek-SWF 2020 organiseren we daarom op vrijdag 27 september a.s. een kick-off. Iedereen is welkom: teams, vrijwilligers, omwonenden, sponsors, pers en andere betrokkenen!

Waar? Zuiderkerk aan de Rienck Bockemakade 7 te Sneek.

Wanneer? Vrijdagmiddag 27 september 2019.

Hoe laat? Aanvang 17.00 uur (inloop v.a. 16.30 uur).

Foto: Niels de Vries