Sneek- Voor zwemlocatie Pottenstrand te Sneek en zwemlocatie Heeg is de waarschuwing in verband met blauwalg opgeheven! Let op: voor locatie Indijk geldt nog steeds een waarschuwing voor blauwalg. Voor de Aldegeaster Brekken te Oudega geldt nog steeds een negatief zwemadvies. Klik hier voor meer informatie http://zwemwater.nl