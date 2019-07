Friesland Vitaal: Bij ons staat ‘veiligheid’ centraal!

Sneek- Momenteel is de markt van zorg hulpmiddelen erg aan verandering onderhevig. Er wordt een groot appél gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van mensen die afhankelijk zijn van een zorg hulpmiddel. Ze worden meer op zichzelf aangewezen en moeten zelf in actie komen om gebruik te maken van bijv. een rollator of scootmobiel. De rol van de overheid en de zorgverzekeraars verdwijnt naar de achtergrond en zorg hulpmiddelen worden door de stijging van zorgkosten niet altijd meer vergoed. De ‘kwaliteit’ en ‘veiligheid’ komt in het geding, omdat er weinig tot geen controle meer is.

Wat laat onderzoek zien?

Uit onderzoek blijkt: dat in 88% van de gevallen geen periodiek onderhoud plaatsvindt aan zorg hulpmiddelen en er alleen gerepareerd wordt bij storingen. Dat mensen de voorkeur geven aan het zelf uit kunnen kiezen van een zorg hulpmiddel en dat het aantal (dodelijke) ongelukken met scootmobiels groeit.”Hier zag ik veel mogelijkheden voor Friesland Vitaal ontstaan, om deze noodzakelijke ‘service’ en ‘kwaliteit’ juist wel te bieden”, omdat onderzoek laat zien, dat de gebruiker ‘service’ en ‘periodieke controles’ wel belangrijk vindt. ”Bij ons staat ‘veiligheid’ dan ook centraal.” Mensen wonen tegenwoordig langer thuis en willen zo lang als mogelijk mobiel zijn en blijven, aldus Cor Bakkenes van Friesland Vitaal.

www.frieslandvitaal.nl