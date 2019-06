Eikenprocessierups ook in gemeente Súdwest-Fryslân

Sneek- De eikenprocessierups is er weer! De afgelopen maand hebben we alle 3000 eiken in het openbaar groen gecontroleerd. We hebben bij ruim 100 bomen nesten gevonden; dat is twee keer zo veel dan vorig jaar. Je herkent deze bomen door het roodwitte lint. Een gespecialiseerd bedrijf haalt de nesten weg; eind deze week zijn ze klaar. In juli en later dit jaar controleren we de 3000 eiken weer en ook dan laten we de nesten weghalen. De haartjes van de rups kunnen namelijk allergische reacties veroorzaken, zoals uitslag, zwellingen, rode ogen en jeuk.

Meestal verdwijnen de klachten vanzelf

Zie jij het spinsel van eikenprocessierupsen hangen? Maak dan een melding openbare ruimte (categorie ‘groen’) op onze website via ➡️https://bit.ly/2Zvrwso

Heb je in je tuin een eik met eikenprocessierupsen? Dan helpen we je hiermee. Ook dan kun je een melding openbare ruimte maken. Meer info over de rups vind je op de site van

GGD Fryslân ➡️ https://bit.ly/2WNWRF5

Bron: facebookpagina gemeente Súdwest-Fryslân