Lionsclub schenkt loep aan Bibliotheek Sneek

Sneek- Lionsclub Sneek Waterstad doet een bijzondere schenking aan de Bibliotheek van Sneek. De bieb, gevestigd aan de Wijde Noorderhorne, krijgt de beschikking over een hoogwaardige beeldschermloep waardoor ook slechtzienden kunnen blijven lezen. Op 18 juni wordt de loep op feestelijke wijze gepresenteerd.

Siebold Hartkamp, oud-burgermeester van Sneek, vroeg de aandacht van de Bibliotheek voor zijn oogziekte maculadegeneratie waardoor hij zeer slecht ziet. Lezen is voor Hartkamp, evenals zijn lotgenoten, een waardevolle, maar moeizame onderneming. Een beeldschermloep is daarvoor een mooie, maar kostbare oplossing. De Lionsclub Sneek Waterstad draagt graag bij aan lokale maatschappelijke initiatieven. Ook wilde Optelec, de leverancier van de loep, de Bibliotheek een mooie korting geven. En zo kwam het balletje aan het rollen.

Met de Grootletterboeken en diensten zoals Passend Lezen en de LuisterBieb beschikt Bibliotheken Mar en Fean al over goede faciliteiten voor slechtzienden. Door de komst van de loep wordt de toegankelijkheid van de Bibliotheek voor deze doelgroep vergroot. Men kan nu zelf in de bieb een krant, tijdschrift of boek lezen.