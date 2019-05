Familie van der Pol uit Woudsend komt in actie voor KWF kankerbestrijding

Woudsend-Steeds meer mensen hebben of krijgen te maken met de vervelende ziekte kanker. Helaas binnen de familie van der Pol komt deze ziekte ook voor. Als zoons, dochters, neven, nichten en aanhang willen zij graag iets doen om hen een hart onder de riem te steken. Op 24 en 25 mei 2019 zullen zij met een enthousiaste groep familieleden de Elfstedentocht in estafette vorm hardlopen binnen 24 uur. De afstanden variëren tussen de 5, 10 en 21 km en deze zullen zij individueel of in tweetallen volbrengen.

De start en finish zullen plaatsvinden in Woudsend. De hardlopers komen tussen 12:00 en 13:00 uur in Sneek aan. Inmiddels heeft de familie al 5000 euro opgehaald voor KWF kankerbestrijding! Dit is natuurlijk geweldig! Mocht u deze familie willen steunen dan kunt u doneren via deze link: https://acties.kwf.nl/fundraiser/jpol11850. Verder zijn de ontwikkelingen in de voorbereiding te volgen op de facebook https://www.facebook.com/Elfsteden-Estafette-2302084033345475/ en zal het verloop op 24 en 25 mei hierop worden bijgehouden in vorm van filmpjes en teksten.