Marcel Hensema zet Theater Sneek in de hens!

Sneek- De échte cultuurwatchers kennen Marcel Hensema, hij ziet in april Abraham, uiteraard, ik maakte voor het eerst kennis met de cabaretier uit Groningen tijdens de programmapresentatie van Theater Sneek vorig jaar. Dat was meteen van jottem, daar wil ik naar toe. Met mij waren dat er die dag nog zo’n 150 TheaterSneek-fans. Die zaten gisteravond allemaal in de Sneker schouwburg en met hen vulden ze de grote zaal van Theater Sneek helemaal. Ook op de balkons zaten de Hensema-fans.

Mijn eerst eerste keer dus! En om maar meteen met de deur in huis te vallen, ik prijs mij gelukkig dat ik bij Hensema zijn debuut in Sneek aanwezig mocht zijn. Wat een heerlijke gekke cabaretier is hij. Het begon al bij binnenkomst in de Tüöttenzaal, waar Hensema met de koffiepot rondging. Hoppa, meteen het thuisgevoel ( waar kan dat beter dan in Theater Sneek?!) even neerzetten oftewel het keukentafelsfeertje.

Want daar speelt deze voorstelling zich af, aan de keukentafel van Marcel Hensema. Het begin verloopt behoorlijk chaotisch, technische problemen? Of hoort het bij de act? Nee, dus. Echte technische problemen, maar het is daar al dat ik denk: deze kerel kon ook zo een stand-up comedian zijn. Hij zoekt constant de interactie met het publiek. En dat gaat hem uitstekend af. Echt hilarische momenten, of het nu bij het aanbieden van een kopje koffie of het uitreiken van stukjes mandarijn is.

Daar aan de keukentafel neemt Hensema zijn(!) publiek mee op de zoektocht in z’n leven. Dat doen meer cabaretiers, maar deze Groninger maakt het wel lekker persoonlijk en herkenbaar, zeker voor vijftigplussers en dan reken ik die leeftijdscategorie ruim.

Hensema die na aandringen van z’n vrouw op bezoek gaat bij een therapeut en via die lifestyle-coach niet alleen kombucha-thee leert drinken maar ook aan een surrealistische omzwerving begint: Wie ben ik? Doe ik er wel toe? Langzaam komen de stemmen in z’n hoofd tot rust.

Ondertussen hebben we kostelijke bezoekjes aan Hensema z’n favoriete tante in Groningen gebracht. Kostelijk mooi hoe hij het tante-typetje speelt! De kassadame van de Action is trouwens ook een juweeltje! En het alcoholverslaafde poedeltje mag er ook zeker zijn. GEWELDIG! Uiteindelijk komt Hensema weer terug bij z’n vrouw en kinderen, bakt ovenverse croissantjes en zet een geurkaarsje aan, Morning Mist. De rook komt uit het vintagevest van Hensema en drijft zo de zaal van Theater Sneek in.

Prachtig is het slotlied, met melancholische muziek van Carl Kraayenhof, waar Hensema ons op trakteert: ‘As doe nait bie mie bist’. Daar herken ik die andere grote Groninger Ede Staal meteen in.

Na afloop drink ik nog een jonge jenever, natuurlijk van Hooghoudt met Hensema op de rand van de bühne. Topavond!

Tekst en foto’s Henk van der Veer