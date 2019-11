Woudsend- In de Lekker500 staat een prachtige recensie voor Restaurant Vis en Meer in Woudsend: Veel waar voor je geld in dit fijne visrestaurant zonder poespas. De sfeer is informeel, jonge meiden doen de bediening onder toeziend oog van gastvrouw Maya en parton-cuisinier Sjouke Schilstra wordt ondersteund door jong kooktalent.

Aan amuses doen ze hier niet, maar het homarium biedt super verse oesters. Daarna een menu of à la carte, in beide gevallen een prima keus. Gegrilde coquilles van de bakplaat met sojaboontjes, krokant buikspek, een jus van eekhoorntjesbrood en een crème van zoete aardappel zijn precies goed. Zeker met de Farina pinot grigio delle Venezie in het glas.

De langzaam gegaarde zalm gelakt met teriyaki op groene asperges met dressing van room, mayonaise en groene kruiden is ook echt lekker. En dan! Op de graat gebakken tarbot heeft een perfecte cuisson en komt met garnituur van wortel, broccoli en sojabonen. De tafelgenoot smult van een royale portie op de huid gebakken zeebaars op parelcouscous met mosterdsaus. Erbij komen dikke frieten met mayo en zelfgemaakte ravigottensaus plus een gemengde sla met julienne van wortel en komkommer op tafel. Deze kwaliteit in combinatie met deze portionering kom je zelden tegen.

We kunnen geen weerstand bieden tegen de tiramisu met limoncello op een bodempje van arretjescake. En dat blijkt terecht. Wat een fijn adres!