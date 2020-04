Expositie Bloemenschilderijen en stalen beelden bij Galerie Bax Kunst in Sneek

Sneek-De volgende expositie bij Galerie Bax Kunst in Sneek start op 2 mei 2020. Bert van Santen uit Zaandam en Sophia de Vries uit Holten exposeren hun werken tot en met 13 juni.

Les Fleurs du Mal

Bert van Santen studeerde culturele antropologie aan de Universiteit van Utrecht. Al ruim dertig jaar is hij in het binnen- en buitenland als beeldend kunstenaar actief. Zijn werken waren al in vele musea te zien. Van Santen is tevens uitgever van boeken en medeoprichter van de kunstenaarsgroep ‘Barbares d’Esprit’ die eerder dit jaar bij Bax Kunst exposeerden. Zijn werk omvat meerdere disciplines: schilderijen met olieverf en mixed media, beelden, kastobjecten, werk op papier, keramiek en dus kunstenaarsboeken met gemengde technieken.

Het recente werk van Bert van Santen draagt de titel ‘Fleurs du Mal’, geïnspireerd door de gedichten van Charles Baudelaire, en is ontstaan als reflectie op de problemen van de huidige tijd. Op materieschilderijen van olieverf laat van Santen zien wat hij als colorist in huis heeft. De schilderijen zijn dikke reliëfs uit olieverf opgebouwd. De bloemen zitten veelal aan schrale takken. Zowel zijn schilderijen als het werk op papier laten een grote liefde zien voor de schilderkunst.

Stalen beelden

Sophia de Vries uit Holten maakt objecten van metaal. Zij volgt de Christelijke Hogeschool voor de kunsten in Kampen (1988- heden) met als afstudeerrichting monumentale vormgeving. Verder volgde zij cursussen bij Kunstlokaal Deventer. De beelden die De Vries maakt worden vervaardigd uit metaal met koperslag en kunnen zowel figuratief als abstract zijn. Haar grootste inspiratiebron is het landschap.

De kunstenares zet als het ware herinneringen en ervaringen om in stalen beelden. Niet in grote forse objecten, het zijn alledaagse vormen als een huis of een stoel. Dit alles met een zeker elegantie uitgebeeld. Soms staat er een huis op een stoel of groeit er een boom op een huis of staat een huis op hoge poten. Elk beeld is een object op zich, elk beeld is een apart verhaal. Je kan zien dat het maken ervan kracht heeft gekost, soms met bruut geweld tot stand gekomen en is afgemaakt met liefde, tederheid en aandacht.

Vaste openingstijden

Na enkele weken gaat Galerie Bax Kunst ook weer terug naar de vaste openingstijden. “Wij volgen hierbij alle mogelijke aanwijzingen van het RIVM. Daarnaast maken onze vertrouwde openingstijden het juist goed mogelijk om alle doelgroepen van dienst te zijn. ‘s Ochtends op afspraak, ‘s Middags open voor publiek.” Aldus curator Redmer Bax.

De Galerie voelt zich ook verantwoordelijk voor cultuurliefhebbers in het hele land die nu geen musea of tentoonstellingen kunnen bezoeken. Deze expositie van hoge kwaliteit moet deze doelgroep soelaas bieden. Naast in de Galerie kan men ook online via een virtuele tour en de website alle kunstwerken bekijken en reserveren of direct kopen.



De expositie duurt tot en met 13 juni 2020