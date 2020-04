Coverband SMÛK uit Sneek steekt mensen een muzikaal hart onder de riem

Sneek – Muziek verbindt en verbroedert, dus het verbod op evenementen raakt ons allemaal, horeca, technici, artiesten en zoveel anderen. Zo ook Coverband SMÛK uit Sneek. De afgelopen jaren gaat het de Friese band voor de wind, dus van een volle agenda met ieder weekend meerdere optredens, naar ’s weekends op de bank, is even wennen en ze vinden het maar niks. Ze missen elkaar, het optreden, het contact met het publiek en bovenal: de glimlach op het gezicht bij dat ene nummer. Door deze tegenvaller zijn de vijf enthousiaste muzikanten op zoek gegaan naar een oplossing om mensen nog steeds te kunnen verblijden met hun muziek en energie. Samen met hun vaste crew komen ze met een idee waarmee ze zich inzetten voor iedereen die in deze tijd wel op afstand een muzikaal hart onder de riem kan gebruiken: ‘De Anderhalvemeter Tour’.

De tour zal plaatsvinden op zaterdag 2 mei 2020 en via de mail kunnen mensen iemand opgeven voor de tour die het verdient om even in het zonnetje te worden gezet: die collega’s die de laatste tijd zo hard moeten werken, hun oma die nu al zolang alleen zit, een vriendin die ze al zo lang geen knuffel meer hebben kunnen geven. De route loopt langs verschillende grotere steden in NoordNederland, zo ook langs Sneek. Op locatie aangekomen speelt SMÛK een kwartier in een trailer die volledig is aangepast op alle maatregelen omtrent het Corona-virus, afgeschermd met plexiglas en met voldoende ruimte. Zo kan band in volledige formatie spelen en kunnen mensen vanuit hun tuin, voordeur of vanaf hun balkon genieten van hetzelfde SMÛK-enthousiasme als altijd, zonder hun eigen of andermans gezondheid te riskeren. Iedereen die in deze omgeving woont en wel een opkikker kan gebruiken, kan tot en met donderdag 30 april worden aangemeld via bandsmuk@gmail.com.

Normaal wil de band uiteraard niets liever dan grote opkomst en volle zalen, maar zij willen nu met klem benadrukken dat het niet de bedoeling is dat je hen op komt zoeken. Personen of partijen die deze muzikale verrassing willen ontvangen, kunnen dit per mail aangeven. Betekent dit dat alle anderen het moeten missen? Zeker niet! De tour is ook de hele dag te volgen via de livestream. Kijk voor deze livestream, de route en meer informatie over de band op de sociale media van SMÛK of in het Facebook-evenement: SMÛK, De Anderhalvemeter Tour!