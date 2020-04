In IJlst luiden de klokken weer

IJlst- Sinds vele jaren luidt elke dag om 8.00, 12.00 en 18.00 uur de klok van de toren van de Mauritiuskerk in IJlst, tot vorig jaar september. De luidmotor van één van de beide klokken was kapot en moest worden vervangen. De eigenaar van de toren, de Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân, had voor dit doel geen financiële middelen beschikbaar.

Een viertal betrokken IJlsters, Gosse de Jong, Jolanda Smit, Klaasjan Kuperus en Edsko Hekman, nam vervolgens het initiatief geld in te zamelen voor de vervanging van beide luidmotoren, daar ook de andere luidmotor op zijn laatste benen liep. In het maandblad ‘It Dryltser Kypmantsje’ werd een oproep gedaan aan de inwoners van IJlst om geld voor dit doel te doneren.

Door de IJlster gemeenschap werd vervolgens royaal geld gestort op de daartoe opengestelde bankrekening van ‘It Kypmantsje’. De Protestants Kerk Nederland en de Doopsgezinde gemeente hebben ook hun steentje bijgedragen. Een gezamenlijk concert van CMV Concordia en Vrouwenkoor ’t Roer Om en de geboden mogelijkheid om tegen betaling de toren te beklimmen hebben nog eens gezorgd voor een extra flinke bijdrage. Plaatselijk Bouwbedrijf Huisman zegde toe hun hoogwerker voor het demonteren en weer aanbrengen van de verlichting van het torenuurwerk inclusief de wijzers beschikbaar te stellen. De totale opbrengst van alle acties bedraagt maar liefst € 5.484,50! Een geweldig resultaat.

Dankzij deze donatie van de IJlster gemeenschap zijn beide luidmotoren inmiddels vervangen en strooit de klok op de vertrouwde tijdstippen zijn klanken weer uit over IJlst. Ook is de deels kapotte uurwerkverlichting inmiddels weer hersteld. Dit laat maar weer eens zien waar een kleine stad groot in kan zijn.