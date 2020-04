Putkapel speelt en zingt 30.000 Snekers vanuit huis

Sneek – Vanmorgen geen reveille vanaf de koepel van de Martinikerk in Sneek. Zelfs de vlag kon niet worden uitgestoken vanwege de coronomaatregelen. Om over de altijd drukbezochte aubade in de Marktstraat maar te zwijgen. Gelukkig opende stadbeiaardier Dirk S. Donker deze Koningsdag wel met een prachtig carillonconcert. Na het Wilhelmus, volgden bekende melodieën uit onder andere Valerius Gedenckklanken: Gelukkig is het land… En dan is er toch de Putkapel! Speciaal voor deze bijzondere Koningsdag hebben de leden van de groep thuis het nummer ’30.000 Snekers’ ingestudeerd. Het nummer gaat vanaf 10.00 uur online, het resultaat mag er zijn!

Vandaag gaan drie draaiorgels langs alle ouderen- en verpleeghuizen in de stad. Ook de plaatselijke zorginstellingen, woonvormen, het ziekhuis en het AZC worden niet vergeten. Overal zullen de draaiorgels een half uurtje spelen om de bewoners blij te maken.

Een Koningsdag om nooit te vergeten.