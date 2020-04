Sneek- Nadat eerder de brugleuningen al een fikse opknapbeurt hadden gekregen, zijn nu ook de gerestaureerde lantaarns weer terug op de Koningsbrug. In de jaren 50 van de vorige eeuw werden de 4 lantaarns al eens ‘definitief’ verwijderd.

Dankzij een gift van C & A konden de lantaarns in 1979 weer worden geplaatst, als vast onderdeel van de brug, die in 1883 gebouwd is. Wie de lantaarns heeft gerestaureerd? Wie het weet (gemeente SWF…) mag het zeggen.

Foto’s Henk van der Veer