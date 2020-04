Oranjevereniging Sneek zet verpleeghuizen in het muzikale zonnetje op Koningsdag Sneek

Sneek-De Oranjevereniging Sneek gaat op Koningsdag draaiorgels laten spelen bij de verpleeg- en verzorgingshuizen in Sneek. “Zo vieren de ouderen toch nog een beetje een feestelijke Koningsdag”, aldus Dick Overeem, de voorzitter van de Oranjevereniging Sneek.

Ondanks dat de festiviteiten rondom Koningsdag in Sneek niet door kunnen gaan in verband met de coronamaatregelen heeft de Oranjevereniging in overleg met Sneek Promotion gemeend een deel van hun bijdrage aan de festiviteiten in het centrum te besteden aan de inzet voor de draaiorgels. Daarnaast wordt het carillon op Koningsdag tussen 09.00 en 09.30 uur bespeeld.

Ieder jaar verzorgt de Oranjevereniging in Sneek de organisatie van de Koningsdag in samenwerking met de Horeca Sneek en Sneek Promotion. Al maanden tevoren is het bestuur in de weer om een mooi programma voor te bereiden voor de Koningsdag op 27 april. Nu het helaas niet door kan gaan, hoopt het Oranjebestuur met deze geste het personeel en de bewoners van de tehuizen een muzikaal hart onder de riem te steken op Koningsdag.