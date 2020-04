Zeilbeeld Sneek gaat van Oosterpoortsbrug naar wijk Houkepoort

Sneek- In 2014 werd het zeilbeeld van kunstenaar Herman van der Heide, dat een plaatsje had bij de Oosterpoortsbrug in Sneek, verwijderd in verband met de reconstructiewerkzaamheden van het gebied. Het beeld zal daar niet terugkeren, maar wordt na restauratie geplaatst in nieuwbouwwijk Houkepoort in de stad. Het krijgt daar halverwege 2021 een plekje in de binnenhaven.

Een commissie met ambtenaren van Súdwest-Fryslân en de dochter van wijlen kunstenaar Herman van der Heide hebben de nieuwe locatie gekozen. De vergunning is inmiddels verleend.

Hieronder Wikipedia informatie over de in Sneek geboren kunstenaar.

Hermanus Jan (Herman) van der Heide (Sneek, 12 augustus 1917 – 13 december 1998)

Van der Heide was onder andere decorateur bij diverse bedrijven en was als beeldhouwer autodidact. Hij volgde gedurende de Tweede Wereldoorlog avondlessen tekenen en schilderen aan de Groningse Academie Minerva en later aan de Vrije Academie in Den Haag. Hij vestigde zich in 1947 als beeldend kunstenaar in Amsterdam en was tot 1955 werkzaam als tentoonstellingsinrichter.

In 1951 ontmoette hij bij de Biënnale Middelheim in Antwerpen de abstract werkende kunstenaar Hans Ittmann, die hem introduceerde als lid van Creatie. Hij was tussen 1951 en 1959 eveneens lid van De Nieuwe Ploeg in Voorburg en, na de opheffing van Creatie, van 1955 tot de opheffing in 1969 met andere beeldende kunstenaars en architecten (onder anderen de architect Dirk Sterenberg) lid van de Liga Nieuw Beelden.

Met de Liga exposeerde hij zijn werk bij de tentoonstelling Kleur (1958) in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Samenwerking tussen beeldende kunstenaars en architecten, zoals de Liga propageerde, werd door Van der Heide en Sterenberg gerealiseerd bij de bouw van meerdere bruggen in Amsterdam, waarbij Van der Heide de brugleuningen voor zijn rekening nam. Het werk van de kunstenaar, die doceerde aan de Haagse kunstacademie, wordt gerekend tot het constructivisme.