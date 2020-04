‘Restmens’, romandebuut oud-Sneekse Marjolein Visser

Sneek-Pim beseft steeds meer dat hij anders is. Zijn innerlijke spanning komt tot een uitbarsting wanneer zijn ouders hem voorbereiden op uit huis plaatsing. Bij de denkbeeldige luisteraars van radio PIM FM lucht hij zijn hart. De talentvolle socioloog David is na een brand blijvend invalide geraakt. Hij wordt omringd door hulpverleners die hem aanmoedigen een feest te organiseren voor zijn veertigste verjaardag.

In Restmens (verschenen bij Uitgeverij Podium) vertelt Marjolein Visser het indringende en tragikomische verhaal van Pim en David. In hoeverre is er plaats voor hen in een samenleving die gericht is op uiterlijke schijn? En zijn sommige levens minder waard dan andere?

Quotes

‘Wat een geweldig boek. Licht van toon, maar langzaamaan snoert het echt je keel dicht. Schrijnend mooi.’

Inge Schilperoord

Marjolein Visser

Marjolein Visser (1989) studeerde Klinische Psychologie, Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies en is vooral werkzaam als schrijver, onderzoeker en interviewer. Ze won verschillende schrijfwedstrijden waaronder de VPRO Bagagedrager. Visser werd geselecteerd voor het talentontwikkeltraject van het Nederlands Letterenfonds en De NIeuwe Oost | Wintertuin.