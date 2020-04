Waterpoort Quarantaine Sessie van DJ Will Davey

Sneek- Ook voor DJ’s is het een zware(corona-) tijd. Voorlopig geen feesten en evenementen. De twintigjarige DJ Wil Davey (Wietze Wempe) draaide daarom maar een setje op de trots van Sneek. Leverde een fraai geheel op! We stelden de DJ uit Hommerts een kwartet vragen.

Ook DJ’s hebben het in deze coronatijd niet gemakkelijk. Hoe ga jij er mee om?

Naast het Dj’en produceer ik muziek voor mezelf en voor andere artiesten. Deze tijd biedt mij wel de mogelijkheid om mij hier vol op te focussen. Dus ik breng veel dagen in de studio door. Ik heb onlangs een instrumentaal nummer uitgebracht die binnen een week 150.000 plays had en heb al bijna weer een nieuwe track klaarliggen.

Je hebt een setje op de Waterpoort gedraaid. Kun je hier iets over vertellen?

Dat is wel een grappig verhaal. Ik lag thuis me thuis te vervelen op de bank en ik zag een foto met mijn broertje en mijn zusje met de waterpoort op de achtergrond. Toen dacht ik: “hoe leuk zou het zijn om daar een setje op te draaien”. Gelijk daarna heb ik met verschillende mensen contact opgenomen of ze mee wouden werken aan dit project. Zo waren cameraman Martijn Jorritsma en collega DJ Julian Chessa gelijk enthousiast. Twee dagen later stonden we er. Een stroom lijntje bij de buren van de waterpoort gevraagd, 4 verschillende camerapunten en een drone die overvloog om wat extra mooie shots van Sneek te maken. Het was ook leuk om te zien dat de omstanders enthousiast reageerden.

Wat betekent het voor jou nu er voorlopig geen festivals en feesten meer georganiseerd worden?

Natuurlijk is dit echt niet leuk. Rond deze tijd begint het festival seizoen een beetje en zou ik ook op vele feesten draaien dit jaar. Afgelopen jaar ben ik 3,5 maand op Bonaire geweest, waar resident DJ was bij Coco Beach. Eén van de grootste Beach clubs van het eiland. Het is best een groot contrast om nu weer thuis te zitten en niet meer te kunnen doen waar je zo veel plezier in hebt. Naast dat ik het draaien mis, mis ik natuurlijk ook mijn vrienden en de festivals als bezoeker. Dus wat dat betreft, ik kan niet wachten tot het eerstvolgende feest.

Wat voor kansen zie jij juist nu in deze coronatijd?

De Waterpoort set was eigenlijk een begin. Vanaf nu willen we met dezelfde jongens meer van zulk soort video’s maken. Zowel binnen als buiten Sneek. Mooie bijzondere plekken met een beetje goeie muziek natuurlijk! Het liefst sta ik voor een hoop mensen te draaien, maar voor nu is dit een prima alternatief.

De video is te zien op: https://www.youtube.com/watch?v=zD67D8glm0w&fbclid=IwAR1Bqu73NgLYgQjVcV_-Y3a74phQu8JLpLTatm6fHiOVTP3cf1MFu6weMbc