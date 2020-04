Boek van twee kunstenaars over de verdwijnende biodiversiteit in Friesland

Sneek-Volgens dichter Jan Kleefstra en kunstenaar Christiaan Kuitwaard betalen het landschap en de natuur de prijs voor het feit dat ons dichtbevolkte land een van de grootste landbouwexporteurs ter wereld is. Van alle landen in Europa is in Nederland de biodiversiteit het laagst. In het boek “VELDWERK. Over het verdwijnen van de biodiversiteit in de Friese natuur”, komen betrokken mensen aan het woord, die dit probleem vanuit hun eigen expertise belichten.

Van vertegenwoordigers van de zuivelindustrie en LTO tot wetenschappers en boeren. Daarnaast bevat het boek teksten en aquarellen van de initiatiefnemers Kleefstra en Kuitwaard, die gedurende een jaar op diverse locaties in Fryslân ter plekke in de openlucht zijn gemaakt. Om een zo breed mogelijk publiek te bereiken met hun boodschap kost het boek slechts €14,99. Het is te koop in de boekhandel en de webshop van Uitgeverij Wijdemeer.

Boekspecificaties

Omvang: 88 pagina’s

Uitvoering: hardcover, fullcolour

Formaat: 29 x 21,5 cm liggend

Boekverzorging: Gert Jan Slagter

Prijs € 14,99