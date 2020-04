Beroemd restaurateur Yde Schakel (91) overleden

Sneek-Yde Schakel uit Allingawier is donderdagavond in Sneek overleden. Hij was 91 jaar. Schakel werd bekend als eigenaar van een groot restauratiebedrijf, waar hij tal van grote projecten mee uitvoerde.

Schakel was in de jaren zestig de grondleggen en direkteur van een groot restauratiebedrijf in Exmorra. Hij werd beroemd met projekten zoals het gebouw van De Friesland Bank in Franeker, de Oldehove in Leeuwarden maar ook de vestingstad Bourtange in Groningen was een projekt van Schakel.

Daarnaast zette hij de Aldfaers Erfroute in Exmorra en Allingawier op. In de glorietijd kwamen er jaarlijks tienduizenden mensen naar museale attracties in onder meer Piaam en Idsegahuizum.

Oprichting IFKS

Hij is ook jarenlang betrokken geweest bij de IFKS, waar hij mede-oprichter van was. Schakel wilde graag samenwerking zoeken met de SKS, maar andere bestuursleden zagen daar niet veel in.

Zelf bouwde Schakel voor hem en zijn vrouw een kasteeltje in Allingawier, dat Allingastate werd genoemd. De laatste jaren handelde hij nog in mooie schilderijen en ander antiek. Zijn memoires heeft hij samen met Klaas Jansma geschreven in Hoge Vlucht.

Aankomende woensdag wordt Schakel begraven in Allingawier.

Foto uit archief Henk van der Veer