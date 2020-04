1000&1 Nacht van Ira Judkovskaja en Tryater Rûnom

Leeuwarden-De afscheidsvoorstelling 1000&1 Nacht van Ira Judkovskaja zal er niet komen zoals die oorspronkelijk was bedacht. Maar in deze spannende tijd, waarin we allemaal op zoek zijn naar een nieuwe verhouding tot ons werk, kijkt Ira naar andere mogelijkheden.

1000&1 Nacht: Online repeteren

Ira en haar team zijn bezig te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de voorstelling online te maken, om zo gestalte te geven aan haar allerlaatste bij Tryater. Onderzoeken ligt in de manier van werken van Ira. Eerder waren bijvoorbeeld taal of locatie onderwerp van ‘een andere manier van werken’.

Het onderzoek naar het online maken van haar afscheidsvoorstelling gaat een stapje verder. Waar normaal de hele dag in de repetitieruimte wordt gewerkt, is de ploeg nu online aan het repeteren, ieder vanuit z’n eigen huis. Het is één groot onderzoek dat zich ontrolt terwijl de ploeg er aan werkt. Iedere dag opnieuw wordt gezocht naar de mogelijkheden voor een voor ons nieuw medium. Dat is de kracht van Tryater.

Kostuumpakketjes en pruiken komen bij iedereen binnen met de post, er wordt gewerkt aan achtergronden thuis, aan effecten die op beeldschermen hun uitwerking hebben en goed licht. Om iedereen mee te nemen in onze zoektocht, maar ook om te inspireren, delen we op social media repetitiemomenten en interessante inhoud.

In de negende eeuw van onze jaartelling ontsnapte de mooie Sheherazade aan de dood door duizend-en-één nachten een betoverend verhaal aan de koning te vertellen. Deze prachtige vertellingen vormen een verzameling verhalen uit het Midden Oosten. Verhalen van ver weg, over mensen ver weg… of staan al die verhalen misschien juist wel dichterbij dan je zou denken?

Tryater Rûnom pakt het analoog aan

Naast het maken van voorstellingen zoekt Tryater ook naar andere momenten om de verbinding met het publiek te zoeken. We doen dat onder de naam Tryater Rûnom. Terwijl de repetities voor de voorstelling grijpen naar een online medium, pakken we voor Tryater Rûnom juist andere, ‘analoge’, middelen.

​De Verhalenverbinding, 1000&1 verhalen aan de telefoon

In onzekere tijden is het fijn om even te ontsnappen aan de realiteit en de magie van verhalen tot je te laten doordringen. Mensen die alleen thuiszitten of anderen die op zoek zijn naar wat afleiding kunnen hun telefoonnummer achterlaten op een formulier via de website. Zij worden gebeld door een speler, een technicus, een vormgever of iemand anders van Tryater, om vervolgens te worden meegenomen naar het Verre Oosten, de wereld van prinsen, koningen en hofdames. Een moment van 5 á 10 minuten waarin we de fantasie de hoofdrol geven.

1000&1 Nacht verhalen schrijven

In de geest van de vertellingen van Duizend-en-één nacht maken geïnteresseerde (amateur)schrijvers cliffhangers voor elkaar. Met pen en papier schrijven zij deelverhalen in een soort kader-feuilleton. De ketting van schrijvers wordt verbonden door de postbode, die tot eind mei de brieven verspreidt van schrijver tot schrijver.

TryaterTV

Het YouTube kanaal van Tryater wordt opnieuw ingericht. We nemen ons publiek de komende tijd mee in wat ons bezig houdt: Registraties, inleidingen, scènes uit producties van vervlogen tijden, een educatief programma voor kinderen. Exclusief en met inhoud.