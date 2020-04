‘Meesterlijk Sneekers’, verbindt nog altijd

Sneek – Meesterlijk Sneekers, de geschilderde portretten van Imke Meester stonden als Mienskips project in Sneek tijdens Culturele Hoofdstad 2018 symbool voor verbinding. Verbinding tussen mensen die met elkaar de mienskip vormen.

Nu, in tijden waarin we onszelf opleggen om ons sociale leven zoveel mogelijk stil te leggen zodat het Coronavirus beheersbaar blijft, voelen we juist het belang van die verbondenheid. Anderhalf jaar na Culturele Hoofdstad 2018 wordt weer duidelijk hoezeer mienskip ertoe doet.

Omdat het plan voor een pop-up expositie met een deel van de portretten nu even van de baan is, besloot Imke Meester haar schilderijen online te zetten op de nog altijd populaire Facebookpagina Meesterlijk Sneekers. Om de paar dagen deelt ze een nieuw portret. De reacties op de eerste schilderijen waren hartverwarmend. Ze enthousiasmeerden Imke en haar team om ook de Meesterlijk Sneekers website aan te passen en opnieuw online te zetten. De expositie bracht mensen in 2018 tot elkaar. Online gebeurt nu hetzelfde.

Nu de schilderijen mensen misschien nog wel meer raken, bedacht het Meesterlijk Sneekers team een manier om zoveel mogelijk mensen een hart onder de riem te steken. Daarom stelt ze het boek Meesterlijk Sneekers beschikbaar tegen een wel heel aantrekkelijk prijsje. Het is verkrijgbaar via de website www.meesterlijksneekers.nl. Geniet van de prachtig gefotografeerde portretten en de achterliggende verhalen. U waant u zich gegarandeerd terug op de expositie en laat uw herinneringen weer tot leven komen. Imke en het projectteam zien uw verhalen met heel veel belangstelling tegemoet.