Bibliotheek begint met afhaalservice

Sneek-Bibliotheken Mar en Fean. waar de bibliotheek van Sneek ook onder valt, begint op dinsdag 14 april met een afhaalservice. Veel leden gaven aan het lenen van boeken te missen, nu kunnen zij op afspraak boeken afhalen bij hun bibliotheek.

Omdat de gezondheid en veiligheid van klanten en medewerkers voorop staat is de werkwijze van de afhaalservice getoetst door het RIVM.

De bibliotheek vindt het belangrijk om lezen blijvend te stimuleren. Met het opzetten van dit bijzondere uitleensysteem is dat nu mogelijk. Wanneer leden via www.bmf.nl het speciaal ingerichte formulier invullen, wordt er daarna telefonisch een afspraak met hen ingepland. Dan staat er voor elke gebruiker van de service persoonlijk een tasje met boeken klaar. Ook is op de website meer informatie te vinden over deze service.

Aanmelden voor de service kan vanaf vrijdag 10 april.