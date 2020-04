Fulkaan kondigt eerste docenten Summer Academy 2020 aan

Drachten-De jaarlijkse Summer Academy van Friese talentontwikkelaar Fulkaan staat volop in de steigers. Met aansprekende docenten als zangeres Laura Vlasblom (bekend van Frizzle Sizzle, het Songfestival en stemactrice in o.a. Kleine Zeemeermin en Happy Feet), internationaal breakdancecollectief 155 (winnaars van Nederlands Dansdagen Jong Publieksprijs) en Arjen Attema van de internationaal doorgebroken brassband Broken Brass staat er een intensieve week vol inspiratie op het programma. De Summer Academy vindt plaats van 10 tot en met 15 augustus in Schouwburg de Lawei te Drachten.

Summer Academy

Een week lang krijgen de jongeren (vanaf 12 jaar) masterclasses van ervaren docenten in de disciplines zang, muziek, theater en dans. De deelnemers werken de gehele week intensief aan diverse vaardigheden, en samen met de andere disciplines aan een cross-over eindpresentatie. Onder leiding van ervaren docenten en coaches verscherpen de talenten onder andere hun podiumvaardigheden.

Breakdancecollectief 155 is een formatie creatieve vrienden met een gedeelde passie voor bewegingsvormen, muziek, film, bizarre humor en kunst. De stagefighting-specialisten van Vanguard Action werkten in stuntteams van films als Redbad en Michiel de Ruyter. Arjen Attema is trombonist bij Broken Brass, het succesvolle brasscollectief dat bekend staat om hun energieke liveshows, waarmee ze al vele festivals en concertzalen in binnen- en buitenland omver bliezen.

De bekende zangeres Laura Vlasblom maakte in de jaren tachtig deel uit van meidengroep Frizzle Sizzle en deed meerdere keren mee aan het Eurovisie Songfestival. Daarnaast is ze te horen in animatiefilms als Kleine Zeemeermin, Happy Feet en Madagascar. De Fulkaan Summer Academy sluit af met een eindpresentatie op zaterdag 15 augustus in Schouwburg de Lawei. Inschrijving voor de Summer Academy is mogelijk via fulkaan.nl en kost €85,-

Talentonwikkeling

Fulkaan is de talentontwikkelaar voor jongeren op het gebied van alle niet-pop gerelateerde muziek in Friesland. Van hafabra – harmonie, fanfare, brassband – tot klassiek ensembles. Jongeren vinden bij Fulkaan het hele jaar door inspiratie, kennis en plezierige ontmoetingen om op een ongedwongen en constructieve manier hun talent te vergroten.

Naast de jaarlijkse Summer Academy organiseert Fulkaan workshops, masterclasses, festivals en meer. Zo stonden er in het afgelopen jaar samenwerkingen met bijvoorbeeld Explore the North festival, het Noord Nederlands Orkest, Oranjewoud Festival, Oerol Festival en workshops van o.a. Benjamin Herman en meesterdrummer Pete Lockett op het programma.