Eerste boek over Friesland en de Friezen in Turkije verschenen

Sneek-Ibrahim Sediyani, een Koerdische journalist en schrijver uit Turkije die in Duitsland woont, heeft het eerste boek over Friesland en de Friezen in Turkije gepubliceerd. Het boek ‘Frizya ve Günümüzde Frizler’ (Friesland en tegenwoordig de Friezen), is uitgegeven door ‘Bir Kitap Uitgever’. Hetis het eerste boek dat in het Turks is geschreven en in Turkije is uitgegeven.

Het 173 pagina’s tellende boek geeft informatie over de Friese geografie, geschiedenis, cultuur, taal en literatuur, die in drie landen is verschenen: Duitsland, Nederland en Denemarken.

Friesland en de Friezen zijn onbekend in Turkije. Het doel van journalist en schrijver Ibrahim Sediyani is om via dit boek Friesland en de Friezen in Turkije te introduceren. Sediyani woont in Duitsland en houdt van Friesland. Hij reisde vaak naar Friesland. Het nieuw verschenen boek wekt in Turkije al grote belangstelling en nieuwsgierigheid.