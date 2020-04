Drijf-thru aan de nieuwe Reidmar

Westhem-Bij meeting- en partylocatie de Pollepleats in Westhem is het voorlopig rustig. Tot 1 juni kunnen er helaas geen bruiloften en vergaderingen plaatsvinden. De afgelopen weken is de locatie van binnen en buiten al helemaal gepoetst en opgeknapt. Maar nu resteren er nog twee maanden…

‘Na een brainstorm met het team kwamen we op een drijf-thru, waar mensen in bootjes hun lunchpakket of borrelpakket kunnen afhalen’ vertelt bedrijfsleidster Eelkje Koudenburg. Vandaag hebben Andrea Krol en Anna Beeuw Ykema getest of de pakketjes met een lange polsstok overhandigd kunnen worden, en dat lukte prima op anderhalve meter afstand.

Dus ben je met je gezin onderweg in een bootje in de buurt van Westhem of Oudega SWF? Bel naar de Pollepleats om iets lekkers voor onderweg te bestellen.

En heb je geen bootje in je bezit? Bij Pollepleats kun je ook ruime fluistersloepen huren, die onder alle bruggen en duikers door passen. Eelkje Koudenburg ‘Nu het mooi weer wordt, kun je bij ons zeven dagen in de week terecht voor het huren van de sloepen. Daarnaast zijn de suite en wellness te huur voor stellen die even willen bijkomen van alle corona maatregelen’.