Beurtschip voor de Waterpoort

Sneek- Binnenkijken in het Fries Scheepvaartmuseum kan dag en nacht, terwijl u binnen blijft, door online de beeldbank te bezoeken. Vandaag toont het FSM een schilderij van de Waterpoort, met daarvoor een beurtschip. Misschien een idee om het eens in het echt te bekijken als we ons weer vrij kunnen bewegen?

Dit schilderij is vervaardigd door Jan Binnerts Tinga. Hij was huis- én kunstschilderij. In 1841 legde hij de Waterpoort vast, met daarvoor de Kolk en aan de steiger een beurtschip.

De Waterpoort heeft hier een koepel op het wachthuis, die daar in 1776 op werd gezet. Onder het wachthuis een enkele boog, in plaats van de twee die wij gewend zijn te zien. De enkele boog dateert uit 1758.

De enkele boog en de relatief zware koepel zorgden ervoor dat de Waterpoort begon te verzakken. Bijna was hij daarom gesloopt! Gelukkig kon hij in 1877 worden gerestaureerd en bleef hij behouden.