Sneek-Pastoor Peter van der Weide van de Sint Antonius van Padua parochie, heeft zaterdag tijdens een besloten Palmpasen viering de palmtakken voor de parochianen gewijd. De viering in de Martinuskerk te Sneek, met uitsluitend de kosters in de kerkbanken, werd mede voorgegaan door Pastor Lucas Foekema.

Foekema benadrukte in zijn preek hoe belangrijk vriendschap is in in deze tijd van corona:

“Het buxustakje staat symbool voor die vriendschap. Ik hoop van harte dat we die boodschap vasthouden, dat we het plantje een plaatsje geven in ons huis, in ons leven. Gewoon omdat vriendschap en liefde zo belangrijk zijn”.

De gewijde palmtakken kunnen vanaf heden uit het portaal van de vier parochiekerken in Sneek, Blauwhuis, Heeg en Reahûs gehaald worden.

De besloten Witte Donderdag viering wordt in de kerk van Reahûs gevierd.

Foto ( Sicco Rypma) wijding palmtakken