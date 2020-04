Aanlegplaats Sneker Begraafplaats in tijden van een andere epidemie

Sneek-De begraafplaats is in 1827 als zodanig ingericht op bevel van Koning Willem I. Na verscheidene uitbraken van besmettelijke ziekten als cholera mochten overledenen niet langer binnen de stadsmuren worden begraven. Het terrein van het voormalig Johannieterklooster (gesloopt tijdens de Beeldenstorm) werd als locatie gekozen.

De begraafplaats is in Engelse landschapsstijl aangelegd naar ontwerp van Lucas Roodbaard. Bijzonder en zeker uniek aan de begraafplaats is het feit dat overledenen indertijd per praam naar hun laatste rustplaats werden gebracht, dit om het gevaar voor besmetting (tijdens de cholera-epidemie) te verkleinen. De aanlegplaats (foto) is nog altijd aanwezig en is tijdens de renovatie van de begraafplaats in 2004 opgeknapt.

Informatie: Wikipedia

Foto Henk van der Veer