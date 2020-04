Aaipop in quarantaine

Nijland – Paasmaandag zal het stil zijn in Nijland. Al 34 jaar is het dorp hét Friese poppodium in Friesland en staat het paasweekend in het teken van het Friestalige festival Aaipop. Eenmaal eerder kon het jaarlijkse festival niet plaatsvinden in verband met de MKZ-crisis in 2001. Vanwege de huidige coronamaatregelen is Aaipop, dat zou plaatsvinden op 13 april 2020, ook dit jaar geannuleerd.

Ondanks de annulering van het Aaipop festival zal Paasmaandag de zwart-gele vlag wapperen op het festivalterrein. Stichting Aaipop wil deze dag niet stil voorbij laten gaan. Het bieden van Friese muziek op een ‘live-podium’ is niet mogelijk, maar online zal aandacht worden gegeven aan de “pompeblêdsound”.

Via de Aaipop Facebooksite zal Paasmaandag de gehele dag muziekvideo’s uitgezonden worden. Zowel artiesten die zouden optreden op Aaipop 2020 als oude archief beelden zullen worden getoond. Daarnaast biedt Stichting Aaipop alle artiesten de mogelijkheid een Fries muzieknummer in te sturen. Dit kan door een video via WeTransfer te mailen naar ynfo@aaipop.nl. Stichting Aaipop hoopt op deze wijze Friese artiesten onder de aandacht te brengen bij de vele muziekliefhebbers met muziek van eigen bodem.