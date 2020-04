Den Haag in je huiskamer

Den Haag- Overal in de wereld maakt men zich (terecht) grote zorgen over de gevolgen van het coronavirus. Ook in Den Haag! Toch kijkt men in de stad achter de duinen vooruit en komt men met het volgende artikel:

“Het Haagse leven ligt door het Corona-virus helaas nagenoeg helemaal stil. Restaurants, cafés, musea en attracties zijn gesloten en mooie evenementen waar iedereen zich op verheugd had zijn afgelast. Wanneer je weer van onze prachtige stad aan zee kan genieten is nog niet duidelijk. Wel kunnen we nu al dromen van dat eerste drankje op het terras, weer door de prachtige musea struinen en gezellig uit eten gaan. In deze nieuwsbrief vind je inspiratie om toch van Den Haag te kunnen genieten in deze bizarre tijd. Volg @thisisthehague op Instagram, Facebook en Twitter om op de hoogte te blijven van alle mooie initiatieven in Den Haag.”

Voor meer info: https://denhaag.com/nl