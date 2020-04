Aanbieding eerste exemplaren Naschrift van ’21 man’

Sneek- Auteur Peter van der Meeren is vanmiddag op pad gegaan met de eerste exemplaren van het Naschrift van ’21 man’. Lees hier zijn fb-verslagje:

“Ja! De boeken zijn binnen! Zojuist, vers van de pers, is het Naschrift van ’21 man’ gearriveerd. Nergens om, maar het ziet er hartstikke mooi uit, al zeg ik het zelf. En een verrassing van de drukkers van Van der Eems: als extraatje in deze lastige tijden in elk boek een leeslint, net als vorig jaar!

Ik ben zojuist met de eerste 2 exemplaren op pad gegaan. Ik vond het een grote eer om deze (op coronaveilige wijze) aan te bieden Geertje van Dalen en haar man Jan Kuipers. Geertje is de zus van Anton van Dalen, wiens veel te vroeg ge-eindigde leven in het Naschrift is beschreven. Ze waren er beduusd van, maar zijn ook reuzetrots! ,,Als alles voorbij is, nimme we d’r eentje op”, aldus Jan. Dat komt goed!

Ondertussen komen de bestellingen vlot binnen, de eerste 250 zijn in tien dagen verkocht. En jullie weten: in en rond Sneek gaan we gratis bezorgen – denk daaraan bij het bestellen via de website: www.boek21man.nl . Mocht het via de site niet lukken, dan kan ook een mailtje gestuurd worden: p.vdm@home.nl . Allemaal alvast dank! Groet Peter”