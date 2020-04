Nieuwe geluidsinstallatie in de St. Martinuskerk van Sneek

Sneek- Afgelopen weken is er druk gewerkt in de RK Sint Martinuskerk aan de Singel. De kerk was namelijk hoognodig toe aan een nieuwe geluidsinstallatie. Na diverse gesprekken met Inferno Audio Visueel uit Sneek is er in gezamenlijkheid een plan gemaakt om de spraakverstaanbaarheid in deze prachtige kerk (1872) te vergroten. Na veel boren in de diverse pilaren om de bekabeling zo onzichtbaar mogelijk aan te leggen, zijn ervoor in de kerk twee grote dubbele speakers en halverwege de kerk nog twee enkele speakers geplaatst. Verder zijn er op het priesterkoor en achterin bij het grote hoofdorgel nog extra speakers geplaatst. Al met al een enorme vooruitgang zodat iedere kerkganger of bezoeker kan genieten van een voor iedereen verstaanbaar geluid en waar ook de muziek optimaal ten gehore gebracht kan worden.