Sneek – “Mede dankzij het enthousiasme van de deelnemers, lieve woorden en het prachtige geldbedrag van €1800 voor de Voedselbank, gaan we vrijdagavond 3 april voor de herkansing! Nieuwe ronde, nieuwe kansen! Wij gaan er weer voor, jullie ook?

Onze ambities voor audiovisuele techniek bleken iets te hoog gegrepen. Om jou ook audiovisueel gezien de avond te bezorgen die je verdient, helpen de bereidwillige en vakkundige mannen van MHB ons een handje! Of beter gezegd: een flinke hand. Fantastisch! In ieder geval kun je rekenen op een vlekkeloze livestream met goede belichting, scherp beeld en geluid waar je u tegen zegt.

❕ Let op: Quizzers waarvan de inschrijving al compleet is, ontvangen vandaag een mail met daarin alle informatie! ❕

🕗 Start livestream: 20:00 uur

🕣 Quiztime: 20:30 uur

Voor de eer, voor de sfeer en voor.. 🏆

Om toch nog wat saamhorigheid en gezelligheid te creëren in deze bizarre tijd, organiseren wij, GrootSneek, in samenwerking met MHB, de Irish Pub de Poort van Cleef en coverband SMÛK ‘De GROOT(e) Quarantaine Pubquiz | The Second Chance’. Op vrijdagavond 3 april gaan jullie vanuit je huiskamer, online tegen elkaar strijden! Onder leiding van Anouk Omme en Dian de Jong, die er met gepaste afstand, maar onverminderd enthousiasme een topavond van zullen maken! Om de eer, om de sfeer en om een aantal vette prijzen! Drie prijzen om het borrelleed in quarantainetijd te verzachten en drie prijzen om uit te kijken naar het moment dat de quarantainetijd voorbij is. Wat dacht je een bierpakket van het Sneker Pypke – Bier uit Sneek? Of van een dinerbon te besteden bij de De Tuut van Sneek? Of van een cadeaubon van Nagelstudio & Beautysalon By Margriet? Of als klap op de vuurpijl een huiskamerconcert van niemand minder dan coverband SMÛK?

Hoe het werkt❓

Allereerst heb je per persoon/team* een laptop, pc of (smart)tv nodig waarop je de livestream volgt en één smartphone met internetverbinding waarop je de antwoorden doorgeeft.

Inschrijving 📧

Je kan je inschrijven vanaf €1 per persoon, je kunt er zelf voor kiezen om een groter bedrag te doneren. De opbrengst hiervan doneren wij aan de Voedselbank in Sneek! Voor nieuwe inschrijvingen of vragen, mail naar: daarblijfjevoorthuis@gmail.com. Er is nog een beperkt aantal plekken, vol = vol!

⚠️ HEEL BELANGRIJK ⚠️

*Het kabinet heeft opgeroepen niet met groepen samen te komen. Dat is juist de reden dat wij deze quiz livestreamen. We willen jullie dan ook met klem verzoeken om de quiz in je eentje te spelen, tenzij je meedoet met je gezin of huisgenoten. Zoek elkaar niet op!