Verhalenschrijfactie voor kinderen tot en met twaalf jaar: De buurheks in Coronatijd

Sneek-De verspreiding van het coronavirus brengt bizarre tijden met zich mee. Voor ons allemaal. Ook voor de kinderen, die niet meer naar school kunnen, hun vriendjes niet of minder vaak kunnen zien en veelal aan huis gebonden zijn. Ieder kind beleeft de crisis op zijn eigen manier. En de buurheks is heel benieuwd naar die verhalen! Schrijfster Wendy Noordzij uit Scharnegoutum, auteur van het kinderboek ‘De buurheks en het lied van de natuur’ komt met een bijzondere actie: ‘De buurheks in Coronatijd’. De buurheks vraagt alle kinderen in Nederland (tot en met twaalf jaar) om hun verhaal over het coronavirus met haar te delen. Mis je school, of vind je het best leuk om thuis te zijn? Wat doe je allemaal? Vind je het virus spannend? Zijn er in je omgeving mensen ziek geworden? Of kun je een mooi verhaal schrijven over Vevina, Ogham, Elsa en Arne, Theodora de zwarte poes, Arie de kanarie of Meneer Kwak in Coronatijd? De mooiste, leukste, meest ontroerende en grappige verhalen worden echt gepubliceerd! Emoties verwerken

‘Schrijven is voor mij een hele fijne manier om mijn emoties te verwerken’, vertelt Wendy Noordzij. ‘Ook kinderen kan het helpen bij de verwerking van alles wat momenteel op hen afkomt. Bovendien gaat deze wedstrijd de verveling, die in verschillende huishouders toeslaat, tegen.’ In ‘De buurheks in Coronatijd’ beleven de hoofdrolspelers een compleet nieuw avontuur. Dit wordt aangevuld met de zelfgeschreven verhalen van kinderen. ‘Deze periode gaat ongetwijfeld de geschiedenisboeken in. Over dertig jaar wordt er waarschijnlijk nog over gesproken. Misschien lezen de mensen dan nog steeds ‘jouw verhaal’. Hoe bijzonder is dat?’, aldus de schrijfster. De verhalen kunnen zowel digitaal als op papier worden verstuurd. Dat kan naar: wendy@wunjo-uitgeverij.nl en naar Wunjo Uitgeverij, Tsjebbe Claeszstrjitte 23, 8629 RZ Scharnegoutum. Graag je naam, adres en leeftijd vermelden, dan krijg je te horen of jouw verhaal in het boek komt te staan. Ben je niet zo goed in schrijven? Vertel dan jouw verhaal in een filmpje. Dat kunnen we natuurlijk niet in het boek plaatsen, maar het kan wel worden gedeeld via social media.

Over de buurheks en het lied van de natuur:

In het kinderboek ‘De buurheks en het lied van de natuur’ staat de liefde voor de natuur centraal. Elsa en Arne schrikken behoorlijk als ze horen dat hun nieuwe buurvrouw een heks is. Dat kan toch niet? Heksen bestaan toch alleen in sprookjes? Al snel ontdekken ze dat hun buurvrouw helemaal geen gemene vrouw is, die hen in de kookpot wil stoppen. Buurheks Vevina leert de kinderen juist van alles over kruiden, edelstenen en boodschappen van dieren. Dan ontmoeten Elsa en Arne een oude man, die in een holle boom in het bos woont. Hij is heel verdrietig, omdat het lied van de natuur is verdwenen. De kinderen willen hem heel graag helpen. Daarbij kunnen ze de kennis van de

Buurheks goed gebruiken. Ook krijgen ze hulp van een grommende kanarie, een zwarte kat die piano kan spelen en een bruine kikker met een vreemde gewoonte… De buurheks en het lied van de natuur is verkrijgbaar in de (online) boekwinkels en via: www.buurheks.nl (tijdelijk zijn de verzendkosten gratis, zet hiervoor het woord ‘aanbieding’ in het opmerkingenveld).