‘Naschrift’ van 21 man rolt volgende week van de persen!

Sneek- Peter van der Meeren, komt vandaag met goed en minder aardig nieuws, lees maar even mee: “Minder leuk maar ook aardig nieuws vandaag. Eerst maar de tegenvaller: helaas hebben we moeten besluiten (je kan wel raden waarom) om een streep te zetten door 20 mei. Voorlopig geen onthulling van de herdenkingsplaquette 21 man en geen Bevrijdingswedstrijd. Het is niet anders. Maar: we gaan de plaquette zeker nog dit jaar onthullen en laten we hopen dat op Sportpark Leeuwarderweg ook de wedstrijd tussen de Sneker en Leeuwarder elftallen kan worden gespeeld.

Maar dan het aardige bericht! Er zijn de afgelopen week al enkele honderden exemplaren verkocht van het Naschrift van 21 man, zeg maar deel-2. De belangstelling maakt me trots! Velen hebben via de website www.boek21man.nl een of meerdere boeken besteld. Ook per mail (p.vdm@home.nl) druppelen de bestellingen binnen. Prachtig, want ook deze verhalen zijn het waard gelezen te worden! Ik hoop dat het lukt om ook dit Naschrift kostendekkend te krijgen. Ze kosten 9,50 per stuk.

Ik toon hier de voorkant van het boek. Op de foto een jongeman wiens aangrijpende verhaal wordt beschreven. Hij ontkwam tijdens de ‘voetbalrazzia’ in een jurk, maar werd twee weken later alsnog door de Duitsers gepakt. Zijn leven eindigde op 11 november 1944, op slechts twintigjarige leeftijd. Zijn twee broers werden na de oorlog bekende Snekers.

Voor wie al heeft gereserveerd: dank! Voor wie het nog van plan is: alvast bedankt! Net als bij 21 man blijft het ook voor dit tweede deel bij één druk. Volgende week rollen ze van de pers”, aldus Peter van der Meeren.