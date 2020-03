De kracht van het lokale – Zicht op het Friese medialandschap

Sneek-Bestaat de papieren Leeuwarder Courant over vijf jaar nog? Is Omrop Fryslân meer dan een evenementenzender? Is hyperlocaliteit de redding van de Friese media? In ‘De kracht van het lokale’ geven veertien spelers uit het Friese medialandschap hun mening. Zij blikken terug, beschrijven het heden en kijken vooruit. Ook drie columnisten – Frits Barend, Radboud Droog en Marijke van der Hoek – werken mee aan het boek.

‘De kracht van het lokale’ biedt een blik achter de schermen van de Friese media. Het is een must voor iedereen die geïnteresseerd is in hoe het nieuws in Fryslân tot stand komt. Van Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad tot Bildtse Post en van WâldNet en Liwwadders tot Fries Journaal. Van Heerenveen tot Terschelling, van Leeuwarden tot Gorredijk.

Aan het begin van elk hoofdstuk wordt de geïnterviewde kort voorgesteld. Waarom is WâldNet een succesvolle site? Wat vindt hoofdredacteur Sander Warmerdam van de Leeuwarder Courant belangrijk? Hoe werkt de journalistiek op Ameland en Terschelling? Leer hoofdredacteur Gerard de Jong kennen van de Bildtse Post, in het Bildts. Wat vindt gedeputeerde Sietske Poepjes – in het Fries – van het Friese medialandschap? Lees de interviews met de kritische Albert van Keimpema van het Fries Journaal en Andries Veldman van Liwwadders. Wat beweegt hoofdredacteur Ria Kraa van het Friesch Dagblad? Waarom brengt GrootSneek human interest? En hoe kijkt adjunct-hoofdredacteur van het AD en Friezin om útens Rennie Rijpma ‘naar de journalistiek in Fryslân?

‘De kracht van het lokale’ geeft een uniek kijkje achter de schermen van de Friese journalistiek. In de epiloog wordt uitgebreid aandacht besteed aan de kracht van duiding en hyperlokaliteit. Vanwege de coronacrisis wordt het boek uitgegeven zonder boekpresentatie. Het eerste exemplaar zou begin april van dit jaar worden overhandigd aan de Commissaris van de Koning Arno Brok. Tot zijn en onze spijt hebben we de bijeenkomst af moeten blazen. In rustiger tijden willen we graag via een symposium het boek nogmaals onder de aandacht brengen.

Algemene informatie

De kracht van het lokale wordt uitgegeven door Uitgeverij Louise uit Grou. Het boek is uitgevoerd met een softcover met twee flappen, formaat 14×21 cm, Roman Munken papier en bevat 120 pagina’s. Het boek is fraai vormgegeven door Monique Vogelsang uit Heerenveen.

De kracht van het lokale is vanaf heden al te bestellen bij Uitgeverij Louise – www.uitgeverijlouise.nl – voor € 15,00. Vanaf 4 april – de ‘presentatiedatum’ – is het boek overal verkrijgbaar (steun de Friese boekhandels!) voor de vaste verkoopprijs van € 19,50.