De geslaagde renovatie van het C&A pand in Sneek

Sneek- Dat het pand van C&A prachtig gerestaureerd is, zullen de meeste mensen wel kunnen beamen. Op verzoek van GrootSneek vertellen Mark A. Tesselaar van Landmark Vastgoed Management en Hans de Bruin, projectleider van Bouwgroep DE Jong over het project.

“Al op 9 juli 2018 hebben we met pandeigenaar Redevco ter plaatse overleg gehad. Na wat onderzoek ter plaatse en in het gemeentearchief, hadden we voldoende inzicht in de constructie van het pand en de eerdere ingrepen die door de jaren heen gedaan zijn. Het nog oorspronkelijke deel van het gebouw spreekt zich sterk uit en dicteert in feite wat er moet gebeuren.

Wij hebben deze oorspronkelijke architectuur vertaald naar een sterke 2020 basis; respect voor de historie en de strakheid van de tijd waarin we nu leven. De ruim bemeten etalages die de verdiepingshoogten die vroeger veel gewoner waren bij dergelijke panden, flankeren de centraal onder de erker gelegen entreepartij. We hebben daarnaast de stalen geveldrager onderdeel uit laten maken van het nieuwe ontwerp.

Deze bestaande geveldrager was altijd aan het zicht onttrokken en maakt nu als een reeds bestaand bouwelement een natuurlijke overgang tussen het oude en het nieuwe geveldeel! De opdrachtgever was meteen heel enthousiast over het ontwerp van de nieuwe gevel en het overleg met dhr. Blikman van Cultureel erfgoed was ook zonder bemerkingen lovend over dit ontwerp!

Ondanks alle lovende kritieken, heeft het toch nog lang geduurd voordat we daadwerkelijk konden beginnen. Immers, zonder overleg met C&A kan een dergelijke ingreep niet uitgevoerd worden. Tijdens dit overleg kwam dan ook het idee bij C&A om ook de winkel zelf meteen aan te pakken, dus we moesten het juiste moment afwachten voor uitvoering en onze werkzaamheden goed op elkaar afstemmen. Zoals altijd komen we tijdens de bouw onverwachte zaken tegen en zo ook hier. Steeds hebben we die ter plaatse goed en vlot opgelost.

Davidster

Het was al bekend dat de onderzijde van de erkervloer bewerkt was en de afbeelding van een fraai versierde Davidsster is jarenlang achter lagen verf en een grote luifel verstopt geweest. Wij hadden bij de eerste overleggen met de gemeente al snel een vriendelijk verzoek gekregen om te kijken of we hier wat aandacht aan wilde besteden. Gaandeweg kregen we zicht op het bewerkte plafond van de erker en heb ik besloten slechts de niet bewerkte delen kaal te maken; het resultaat spreekt voor zich!

Onze werkwijze is altijd hetzelfde en dat is ook onze kracht. We ontwerpen met respect voor het pand en de omgeving waarin het staat. In dit geval heeft het pand een monumentale allure en dus proberen we de waardevolle zaken subtiel te accentueren en te behouden voor de toekomst. We houden van echte materialen en gebruiken bij voorkeur materialen die laag in onderhoud zijn. We zijn blij dat we dit pand in zijn omgeving de kwaliteit terug hebben kunnen geven die het verdient”, aldus Mark A. Tesselaar.

Hans de Bruin vult nog aan met:”Voor ons als Bouwgroep DE Jong hebben wij dit project als veelzijdig en leerzaam ervaren. Dit is weer een project waar we onze visie hebben kunnen waarmaken. Wij geloven er namelijk in dat de stappen vóór het bouwen het succes bepalen. Dat noemen wij DE Essentie van bouwen.

Organiseren dat de overlast voor het winkelend publiek beperkt blijft en Meedenken in fraaie technische details. Wij zijn er trots op dat wij hiermee ons steentje hebben kunnen bijgedragen aan dit succes.”

Beide heren bedankt voor jullie toelichting! Tevens doen wij nog een oproep: Wie kan ons vertellen waarom de Davidster ooit geplaatst is?

Foto’s Henk van der Veer