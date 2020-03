Schrijfster Suzanna Jansen geeft online lezing

Sneek-Suzanna Jansen, bekend van het veelal bekroonde boek Het Pauperparadijs, geeft woensdagavond 1 april om 20:30 een online lezing voor alle leden en volgers van Bibliotheken Mar en Fean. Deze lezing is gratis live te volgen via de Facebookpagina van Bibliotheken Mar en Fean.

Jansen zal voordragen uit en vertellen over haar laatste boek Wael;het verhaal van een jongen uit Syrië . Een waargebeurd verhaal over een asielzoeker die zijn normale leven ziet afbrokkelen als gevolg van oorlog. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland bevrijd is van de Tweede Wereldoorlog. Dat vrijheid tot op de dag van vandaag niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid is, blijkt wel uit het verhaal van Wael.

In deze interactieve minilezing wordt vertellen en voorlezen met elkaar afgewisseld en is er de mogelijkheid om via opmerkingen vragen te stellen aan Suzanna Jansen.

Sinds 16 maart zijn de twaalf vestigingen van Bibliotheken Mar en Fean gesloten voor publiek in verband met de maatregelen omtrent het Coronavirus. Daardoor zijn alle activiteiten tot 6 april geannuleerd. Door middel van deze online lezing, maar ook door onlineproducten zoals e-books en de LuisterBieb blijft de Bibliotheek van waarde. Ook voor kinderen volgen er leuke onlineactiviteiten, aankondigingen daarvan zullen volgen via Facebook en bmf.nl.