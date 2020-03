Herstel toren stadhuis Bolsward kost bijna 3,3 miljoen euro

Sneek-De restauratie van de monumentale stadhuistoren van Bolsward kost de gemeente 3,28 miljoen euro. Voor dat bedrag worden niet alleen de toren met carillon en de houten draagconstructie hersteld. Meteen wordt ook de schade aan de balken en de kapconstructie van de oude raadszaal, de voormalige burgemeesterskamer en de oude waag onder handen genomen.

“Toen ik het restauratierapport las en het bedrag onder ogen kreeg, moest ik wel even slikken”, zegt wethouder Mirjam Bakker (foto archief). “Maar natuurlijk krijgt Bolsward de toren terug. Er is geen haar op mijn hoofd die eraan denkt om niet te restaureren.” De andere leden van het college denken er precies zo over. Vandaar dat de gemeenteraad in april wordt voorgesteld het geld beschikbaar te stellen.

Dat de bonte knaagkever in de toren zit is al decennia bekend. Het beestje is in de periode tussen 1980 en 2000 intensief bestreden. De afgelopen tien jaar is van de knager weinig activiteit meer waargenomen, hoewel er het afgelopen jaar nog wel een klein aantal kevers is gevangen.

Tijdens de werkzaamheden aan Cultuur Historisch Centrum ‘De Tiid’ werd duidelijk welk verwoestend werk de kever door de jaren heen heeft verricht. “Een flink aantal balken is van binnenuit aangevreten”, vertelt Bakker. “Volgens de deskundigen moet dat geknaag al een eeuw geleden zijn begonnen.”

De schade kwam pas aan het licht tijdens demontage en zogenaamd ‘destructief onderzoek’. “Je moet dan materiaal weghalen, zoals een complete zoldervloer, om schade beter in beeld te krijgen. Zoiets gebeurt eigenlijk nooit tijdens reguliere inspecties van bijvoorbeeld de Monumentenwacht.” Dit verklaart ook waarom er niet eerder alarm is geslagen.

Om ongelukken te voorkomen is de toren vorig najaar in drie delen ontmanteld, opgeslagen en nauwgezet geïnspecteerd. Dit leidde tot een restauratieplan met verschillende scenario’s. Het college heeft nu gekozen voor de variant waarbij een staalconstructie de draagfunctie van de oude houten constructie overneemt.

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Hûs & Hiem hebben voorkeur voor de variant waarin weliswaar ook staal wordt gebruikt, maar meer ruimte is voor traditioneel herstel van de houten constructie. Deze variant is zo’n 200.000 euro duurder. “Wat bij onze keus de doorslag heeft gegeven, is de wens om de risico’s in dit project zo veel mogelijk te beperken. Niet alleen nu, maar ook voor later”, zegt Bakker. “Deze oplossing is het veiligst en meest duurzaam voor de lange termijn.”

Als de gemeenteraad in april akkoord gaat kan na de zomervakantie met de herstelwerkzaamheden worden begonnen. Deze zullen ongeveer tien maanden duren.