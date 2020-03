Dubbeltalige bundel van Anne Feddema: Lippebiter fan L. / Lippenbijter van L.

Sneek-Deze bundel met gedichten bestaat uit nieuw werk, maar Anne Feddema heeft ook een selectie gemaakt van het beste werk uit zijn eerdere gedichtenbundels. Zo presenteert de dichter zichzelf voor de eerste keer dubbeltalig.

‘Het is muziek. En we hebben een bourdon, die er altijd is. Letterlijk is het een hommel, in de muziek gaat het om de grondtoon. Die loopt er de hele tijd onderdoor, en daaroverheen komen je improvisaties.’

‘Soms is het alsof het buiten je om gaat. Alsof je in je tuintje aan het oogsten bent, maar dat je niet weet wat je eruit haalt. Terwijl je dingen in de grond hebt gestopt die iets anders zouden moeten opleveren.’

Anne Feddema (Ljouwert, 1961) is een dubbelkunstenaar en kreeg in 2007 de Margaretha de Heerprijs voor zijn schilderkunst, in 2009 de Gysbert Japicxpriis voor de gedichtenbundel Reidhintsjes op ‘e Styx en in 2016 de Rink van der Veldepriis voor zijn verhalenbundel De triennen fan Cheetah.

Auteur: Anne Feddema

ISBN : 9789493159280

Pagina’s: 254

Taal: Frysk Nederlânsk

Uitgever: Afûk