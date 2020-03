Locatievoorstelling SKAAD van Pier21 uitgesteld naar 2021

Sneek- De locatievoorstelling SKAAD van Pier21, die in het kader van 75 jaar vrijheid is gemaakt, zou op 16 april 2020 in première gaan. Helaas is de organisatie genoodzaakt om de voorstelling te verplaatsen. ‘Gezien de nieuwe maatregelen die zijn afgekondigd door de overheid i.v.m. de coronacrisis kunnen we niet anders’ aldus David Lelieveld van Pier21.

‘Wij hebben gekeken naar mogelijkheden om op kortere termijn te spelen, maar dit lijkt niet haalbaar met de kennis van nu en de onzekere situatie waarin we ons bevinden. Daarom is er besloten om de voorstelling naar volgend jaar te verplaatsen’.

De toegangskaarten die al verkocht zijn blijven geldig. De exacte informatie hierover en hoe dit in zijn werk gaat wordt rechtstreeks gecommuniceerd met de mensen die een kaart hebben gekocht.

‘Wij staan achter de maatregelen die ingezet worden om verdere verspreiding van het virus te beperken en de gezondheid van onze spelers en het publiek zijn het allerbelangrijkst. We vinden het vervelend om de voorstelling te verplaatsen maar dit is de bijzondere werkelijkheid waarin we op dit moment leven. Wij zijn daarentegen blij dat we onze voorstelling volgend jaar alsnog kunnen uitvoeren. Wij hopen op uw begrip. Pas goed op elkaar.’ David Lelieveld.

