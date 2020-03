De GROOT(e) Quarantaine PubQuiz: Dáár blijf je voor thuis

Sneek – Niet gezellig uiteten of een bezoekje aan het café op de zaterdagavond. Even langs vrienden of familie zit er ook niet in. Als het goed is dan zit jij nu veilig thuis in quarantaine, maar dat betekent niet dat jij je hoeft te vervelen. Hoog tijd om de pub bij jou in huis te halen! Ja, dat lees je goed. Niet letterlijk in je huis, maar wel op je beeldscherm.

Voor de eer, de sfeer en voor..

Om toch nog wat saamhorigheid en gezelligheid te creëren in deze bizarre tijd, organiseren wij, GrootSneek, in samenwerking met de Irish Pub de Poort van Cleef ‘De GROOT(e) Quarantaine Pubquiz’. Op zaterdag 28 maart kunnen jullie vanuit je huiskamer, online tegen elkaar strijden! Onder leiding van Anouk Omme en Dian de Jong, die er met gepaste afstand, maar onverminderd enthousiasme een topavond van zullen maken! Om de eer, om de sfeer en om een aantal vette prijzen! Drie prijzen om het borrelleed in quarantainetijd te verzachten en drie prijzen om uit te kijken naar het moment dat de quarantainetijd voorbij is. Wat dacht je een bierpakket van het Sneker Pypke – Bier uit Sneek? Of van een dinerbon te besteden bij de De Tuut van Sneek? Of van een cadeaubon van Nagelstudio & Beautysalon By Margriet? Of als klap op de vuurpijl een huiskamerconcert van niemand minder dan coverband SMÛK?

Hoe het werkt

Allereerst heb je per persoon/team* een laptop, pc of (smart)tv nodig waarop je de livestream volgt en één smartphone met internetverbinding waarop je de antwoorden doorgeeft. Je speelt mee via de livestream van GrootSneek op YouTube.

Schrijf je nu in!

Je kan je inschrijven vanaf €1 per persoon, je kunt er zelf voor kiezen om een groter bedrag te doneren. De opbrengst hiervan doneren wij aan de Voedselbank in Sneek. Er is een beperkt aantal plekken, vol = vol, dus geef je snel op via daarblijfjevoorthuis@gmail.com en wij sturen jou een mail met alle informatie die je nodig hebt!