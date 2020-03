Sneek- Bericht Peter van der Meer over het Naschrift van 21 man. Hieronder:

“In deze verwarrende tijden heb ik misschien wel een leuk bericht. Het Naschrift van 21 man is vandaag naar de drukker gegaan! Ik heb vanwege de huidige situatie geaarzeld of ik vast moest houden aan het tijdsplan, of tot uitstel moest overgaan. Per slot van rekening diende de boekpresentatie (3 april) al geannuleerd te worden en heeft Boekhandel Van der Velde (prima verkooppunt) voorlopig de deuren gesloten. Tevens zijn enkele lezingen (april-mei) over 21 man-Naschrift gecanceld. Heel jammer, maar natuurlijk volstrekt begrijpelijk.

Toch ligt het ‘tweede deel’ op de persen. Er is een jaar aan gewerkt, heel veel mensen hebben er naar geïnformeerd en bij Van der Eems waren ze er ook klaar voor. En als straks bij jullie alle puzzels zijn gemaakt en alle Netflix-series zijn bekeken, kan het Naschrift rustig gelezen worden!

Hoe gaat het? Wel: de boeken zijn 2 april klaar. Vanaf nú kunnen ze alvast besteld worden. Dat kan via www.boek21man.nl . Helaas zijn er door de corona geen ‘afhaalmomenten’ mogelijk, maar daar hebben we wat op bedacht. Wie een boek bestelt (9,50 per stuk, exclusief verzendkosten), kan daarbij aangeven dat het bezorgd mag worden, al dan niet gesigneerd. Allemaal service van het project! De bezorging gebeurt ‘corona-veilig’. De boeken gaan goed ingepakt door de brievenbus. Lees op de site www.boek21man.nl bij bestelling even goed door hoe het in zijn werk gaat.

Ja, het wordt een aardig klusje, maar daar kijken we niet tegenop! Veel steunpilaren van project-21 man hebben hulp aangeboden. 9,50, is dat niet heel goedkoop? Ja, het is messcherp aan de productiekosten, maar jullie weten: ik hoef er niet aan te verdienen. Er zal uiteindelijk geld overblijven en dat wordt besteed aan onder andere een herdenkingsplaquette. Die is al bijna klaar. Als 20 mei (onthulling en wedstrijd) niet kan doorgaan, vindt de onthulling later dit jaar plaats.

Ik hoop dat ook dit Naschrift positief wordt ontvangen! Aan de bijzondere verhalen zal het niet liggen, denk ik. (PS: mensen die me inmiddels hebben gemaild voor een boek, kunnen er vanuit gaan dat ze het bezorgd krijgen).

Met vriendelijke groet en iedereen alle goeds!

Peter”

Foto Henk van der Veer