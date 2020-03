Hoogste punt voor nieuwbouw ‘De Tiid’ in Bolsward

Bolsward-De werkzaamheden voor het Cultuur Historisch Centrum ‘De Tiid’ in Bolsward vorderen gestaag. Donderdag 19 maart stonden bouwer en opdrachtgever even stil bij het bereiken van het hoogste punt van de nieuwbouw.

Normaal gesproken is dit een feestelijke gebeurtenis waaraan flink aandacht wordt gegeven. Door de maatregelen in verband met de uitbraak van het coronavirus was besloten tot een bescheiden samenkomst.

Projectleider Sietse la Roi sprak namens het gemeentebestuur zijn dank uit aan de medewerkers van bouwcombinatie Jurriëns Noord en Aannemingsmaatschappij Friso en alle andere betroken partijen, die onder deze bijzondere omstandigheden toch uitvoering blijven geven aan de opdracht. De werkzaamheden liggen op schema, hoewel het werk bemoeilijkt wordt nu ook op de bouwplaats de richtlijnen en afspraken gelden in het kader van de coronacrisis.

Het echte hoogste punt van het complex is vanzelfsprekend de toren van het monumentale stadhuis. Het college is van plan om volgende week een voorstel naar de gemeenteraad sturen over het herstel van de toren en de kosten die daarmee gemoeid zijn. De bedoeling is dat de gemeenteraad daarover op 23 april een besluit neemt, althans als de raad dan in vergadering bijeen kan zijn.

Foto’s Tonnie Siemonsma