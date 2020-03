Hieke Adema in The Voice Kids

Sneek- Hieke Adema is aanstaande vrijdag 20 maart te zien met haar Blind Audition voor de coaches van The Voice Kids. Het programma wordt uitgezonden bij RTL4 vanaf 20:30 uur. Meer dan een jaar geleden is dit avontuur gestart met haar aanmelding voor het programma. Het feit dat ze The Blind Auditions heeft gehaald is een hele prestatie uit de vele duizenden aanmeldingen, dan heb je voor jezelf al gewonnen. Het avontuur begint na je aanmelding met het insturen van video’s, audities in Hilversum en heel veel smoesjes om je bezigheden voor het programma, zeker ten opzichte van je klasgenoten geheim te houden.

The Blind Auditions zijn alweer een tijd geleden opgenomen en al die tijd mag er niets gezegd worden over het verloop van de audities en het nummer wat er gezongen gaat worden. Zeker na het bekend is geworden dat Hieke in The Blind Auditions zit is dit soms een hele opgave geweest om je stil te houden. Het is iets wat je graag wilt vertellen maar gewoonweg niet mag.Hieke is in haar klas op de Simon Havinga School Sneek eind mei overvallen en verrast met hetnieuws dat ze was uitgekozen voor het doen van de audities voor de coaches Anouk, Ali B, Marco Borsato en Sanne Hans. Een Blind Audition wil zeggen dat de coaches met hun rug naar de artiest zitten toegedraaid en drukken en omdraaien als ze de artiest willen toevoegen aan hun team.

Het afgelopen jaar bestond voor Hieke uit veel reizen naar Hilversum, soms waren de bezoeken kort maar soms ook erg lang. Alles is het waard geweest het is superleuk om mee te maken. Ook voor de ouders dus soms een opgave om elke keer mee te gaan naar Hilversum maar dat deden ze met veel liefde. Hieke komt niet direct uit een muzikaal gezin maar heeft wel een erg muzikale Opa (Jelle Munniksma) welke jaren in de Blauhuster Dakkapel heeft gespeeld. Opa Jelle heeft haar enorm geholpen in dit proces door veel te oefenen op de audities die gedaan moesten worden. Ook heeft zangdocent Erwin de Ruijter van KMT Atrium Sneek een belangrijke rol gespeeld in de weg naar de Blind Auditions van Hieke.

Hieke droomt van een carrière in de muziekwereld. Ze voelt zich direct thuis wanneer ze op een podium staat en wat haar betreft kan dat niet vaak genoeg zijn. Dit avontuur heeft al veel nieuwe contacten en nieuwe vrienden opgeleverd en wie weet wat er gaat gebeuren na de uitzending. Wat de uitkomst ook zal zijn, ze zal het zo weer doen want zo leuk is het!

Wat Hieke gaat zingen is dus nog een groot geheim en uiteraard ook of dat ze door is. Dat wordt allemaal bekend a.s. vrijdag 20:30 uur RTL4, The Voice Kids Hieke kun je volgen op Instagram via: hiekeadema.music

Foto’s: familie Adema