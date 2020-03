Vol programma bij Súdwest Festival in Workum

Workum-Een groot aantal muziekgroepen treedt zondag 22 maart op bij het Súdwest Festival in Kultuerhús Klameare in Workum. Het jaarlijkse muziekfestival van Kunstencentrum Atrium kent wederom een gevarieerd programma met vier podia en circa twintig ensembles, koren, bands en orkesten uit Súdwest-Fryslân. Beginnende en ervaren muzikanten spelen allerlei genres, van klassiek tot pop. Het Súdwest Festival begint om 14.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Gratis entree.

In de Brijbekzaal wordt afgetrapt door basisschoolleerlingen uit Workum die via Kunstencentrum Atrium lessen Algemene Muzikale Vorming (AMV) en Muziek-Mix volgen. De jonge muzikanten zullen onder leiding van Louiza Saitova op allerhande instrumenten spelen. Vervolgens zijn er optredens van het Mienskipsorkest Nij Lûd, shanty- en evergreenkoor Tusken Wâl en Skip Workum e.o., het gemengde koor Sjongsum en het Accordeon Orkest Sneek.

Bij het Gemeenteloket laten jeugdorkest De Notenbrijbekken, klarinetkwartet Quatre Bois en een opzwepende djembégroep van Kunstencentrum Atrium van zich horen. Atrium-saxofoondocent Edith Bakker neemt twee groepen mee naar Workum: Saxensemble en Saxofonissimo. Voor de vijf dames van het pas opgerichte Saxofonissimo wordt het optreden in Kultuerhús Klameare hun podiumdebuut. Zij spelen onder meer traditionele saxofoonstukken, klassiek, jazz en pop.

In de Nijefurdzaal spelen maar liefst vier gitaarensembles, allemaal onder leiding van Erik Westerhof: het Noord Nederlands Gitaarensemble, het Noord NL Jeugd Gitaarensemble en twee gitaarensembles van Kunstencentrum Atrium. Daarna is het de beurt aan popkoor Local Vocal en het Promenade Orkest, dat klassieke stukken, populaire werken en filmmuziek zal laten horen.

Liefhebbers van popmuziek komen in de Biljartzaal aan hun trekken bij de swingende bands Lime en My Men. Lime speelt hits van toen en nu, bijvoorbeeld van Bryan Adams, Neil Diamond en Anouk. De heren van My Men, onder leiding van Manon Barendsen, weten met hun muziek ieders hart te verwarmen. Hun repertoire is zeer gevarieerd: van hardrock tot jazz.

Het festival is gratis toegankelijk. Een vrijwillige bijdrage bij de uitgang wordt door de organisatie zeer op prijs gesteld.