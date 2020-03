Sneek- Een gezellige avond livemuziek met The Bounty Hunters. Komende zaterdag in Café Neighbours aan de Kleine Kerkstraat in Sneek. De mannen hebben hun gitaren weer gestemd en zijn klaar voor een avond je rock ‘n roll! De aanvang is 23.00 uur, de entree is gratis en de minimale leeftijd 18+.

CAFÉ NEIGHBOURS | THE BOUNTY HUNTERS | ZATERDAG 14 MAART